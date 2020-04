Business news: America latina, Cepal, da coronavirus recessione del 5,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'America latina e i Caraibi pagheranno la pandemia del nuovo coronavirus con una perdita del 5,3 per cento del prodotto interno lordo nel 2020. È la stima contenuta nel rapporto "Dare una dimensione agli effetti della Covid-19 per pensare nella ripresa", presentato a Santiago del Cile dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal). La regione, ha sottolineato il segretario esecutivo della Cepal Alicia Barcena, subirà la peggiore recessione "dal 1914 e dal 1930". Il calo del commercio internazionale, la caduta dei prezzi delle materie prime, la minore domanda di turismo e il calo delle rimesse, ha sottolineato Barcena, rendono questa crisi particolarmente delicata per l'America latina. Le peggiori conseguenze potrebbero aversi sul fronte dell'impiego, con una quota di disoccupati pronta a schizzare all'11,5 per cento, e del conseguente potere d'acquisto della popolazione. (Res)