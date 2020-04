© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Presidenza del Consiglio prende atto della comunicazione della Cei e conferma quanto già anticipato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza. È quanto si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Rin)