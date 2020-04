Business news: Brasile, governo verso addio a privatizzazioni previste per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha annunciato il rinvio del piano di privatizzazioni delle imprese statali, previsto per il 2020, a causa del nuovo panorama economico creato dall'emergenza del nuovo coronavirus. "Quest'anno crediamo non ci siano le condizioni di mercato adatte per la vendita delle partecipazioni, degli asset", ha detto il sottosegretario alla privatizzazione del ministero dell'Economia, Salim Mattar. "Sappiamo che da adesso alla fine dell'anno potremmo non essere in grado di fare nient'altro", ha detto il funzionario. Il rinvio coinvolge anche l'atteso processo di privatizzazione della compagnia energetica Eletrobras, prevista per ottobre di quest'anno e che potrebbe slittare al secondo trimestre del 2021. Mattar ha quindi raffreddato le attese sul piano "Pro-Brasile", la strategia di rilancio dell'economia presentata da alcuni ministri, basata su corposi investimenti nelle infrastrutture. "Non abbiamo denaro da buttare. Le nostre finanze erano completamente esaurite prima. Questo piano è ancora molto embrionale ", ha detto il sottosegretario. (Res)