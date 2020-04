Business news: Messico, inflazione a metà aprile cresce del 2,08 per cento su anno, minor aumento da 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di aprile l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto dello 2,08 per cento su anno, l'incremento più basso dal 2 per cento registrato nella prima metà di dicembre del 2015. Rispetto alle due settimane precedenti, recita l'istituto nazionale di statistica (Inegi) in una nota, l'inflazione è calata dello 0,72 per cento, soprattutto per la forte decelerazione dei prezzi dei prodotti energetici e agroalimentari. L'indice dei prezzi si mantiene, seppur di poco, all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. L aminore corsa dei prezzi, osservano i media locali, potrebbe consentire all'istituto monetario ulteriori tagli sul tasso di sconto. (Res)