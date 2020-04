Business news: Brasile, San Paolo riaprirà a partire da commercio, turismo e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allentamento delle misure di distanziamento sociale annunciate per lo stato di San Paolo dovrebbe dare la priorità ai settori di maggiore vulnerabilità economica come commercio, turismo, cultura e settore immobiliare. Lo ha reso noto il segretario allo Sviluppo economico dello stato, Patricia Ellen. "Commercio, immobiliare, edilizia, turismo, cultura ed economia creativa. Questi i settori più colpiti dalla crisi e che necessitano di un'attuazione dell'emergenza più mirata", ha dichiarato il segretario in un'intervista al programma "Bom Dia Sao Paulo" di "Rete Globo". Secondo Ellen, il piano è in fase di studio e sarà introdotto su base regionale, considerando il tasso di diffusione della malattia. "Vogliamo analizzare il comportamento della curva municipio per municipio. Questo ci consente di fare un confronto per capire in quale fase della pandemia siamo in ogni regione", ha detto. (Res)