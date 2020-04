Business news: Messico, presidente Lopez Obrador, stop Usa a immigrazione non paralizzerà attività commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato che lo stop totale all’immigrazione annunciato dal presidente Usa Donald Trump non paralizzerà l’attività commerciale tra i due paesi. “Non ci saranno limiti per i lavoratori agricoli. Abbiamo bisogno l'uno dell’altro e non si può chiudere il confine completamente perché esiste un livello di integrazione che rende essenziale mantenerlo aperto", ha detto il capo dello stato durante la sua conferenza stampa mattutina. Lopez Obrador ha aggiunto che per ripartire con l’attività economica gli Usa devono considerare anche ciò che viene prodotto in Messico, in quanto fa parte della catena di produzione. “Sull’apertura si raggiungerà un accordo a tempo debito. Abbiamo preso l'impegno, soprattutto con gli imprenditori nazionali, di analizzare queste aperture al fine di tornare gradualmente alla normale produzione nell’area frontaliera, ma su questo non è ancora stata presa alcuna decisione”, ha dichiarato il presidente messicano. (Res)