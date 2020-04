Business news: Messico, attesi 23 miliardi di euro da piano di austerità per lotta a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È pari a circa 23,3 miliardi di euro, la quantità di soldi che il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador punta ad ottenere dal nuovo piano di tagli presentato mercoledì. Un insieme di misure valide fino a tutto il 31 dicembre, da cui ottenere risorse per blindare i programmi sociali e i progetti punta del governo nel pieno dell'emergenza coronavirus. L'idea portante, già contenuta in precedenti annunci del presidente, è quella di fronteggiare la crisi senza "aumentare il prezzo dei combustibili, senza aumentare o creare nuove tasse e senza indebitare il paese". Con il piano, articolato in undici punti, il presidente intende mostrare un "approccio diverso" all'emergenza rispetto a quanto mostrato dal modello "neoliberale" nei periodi di crisi. Su tutto primeggiano i criteri di "onestà, efficenza, austerità e giustizia" rivendicati come fondativi del presente governo. (Res)