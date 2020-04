Business news: Argentina, governo aumenta aiuti straordinari alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riduzione fino al 95 per cento dei contributi a carico delle imprese e l'introduzione di un salario complementare pagato dallo stato pari al 50 per cento del valore della retribuzione. Queste le principali misure adottate dal governo argentino di Alberto Fernandez per andare in soccorso delle 420 mila aziende che hanno fatto richiesta di iscrizione al Programma di aiuti di emergenza al lavoro e alla produzione (Atp) nel contesto della crisi economica provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Istituiti inoltre crediti a tasso zero fino a 2000 euro circa per i lavoratori autonomi. Le nuove misure, si legge nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, implicano un aumento delle partite di 150 milioni di euro per il Fondo di emergenza produttivo e di 360 milioni di euro circa per il Fondo di garanzia argentino. (Res)