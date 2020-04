Business news: Colombia, ministro Finanze, entrati fiscali diminuiranno del 10 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Colombia diminuiranno del 10 per cento quest’anno, l’equivalente di circa 3,9 miliardi di dollari. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, intervenendo in un dibattito virtuale del Congresso. “Abbiamo una situazione economica estremamente grave. Ciò ha ripercussioni dirette sulla nostra capacità e sulle nostre stime sulle risorse fiscali di cui il paese disporrà”, ha dichiarato Carrasquilla. “Ricorderete che stavamo stimando 158 trilioni di pesos di entrate per il 2020, ma se applichiamo una conversione semplice e modesta alla nuova realtà in termini di crescita, otterremo una diminuzione dell'ordine del 10 per cento degli ingressi", ha aggiunto. (Res)