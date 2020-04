Business news: Brasile, governo San Paolo annuncia riapertura graduale attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato la graduale riapertura delle attività economiche nello stato a partire dall'11 maggio, presentando questa mattina il "Piano San Paolo". La riapertura sarà effettuata in più fasi, attraverso la concessione di autorizzazioni specifiche per ciascuna regione dello stato. "In una pandemia come questa, la salute e la medicina determinano i nostri passi e continueranno a farlo anche dopo l'11 maggio, giorno in cui terminerà l'attuale fase di quarantena. Prenderemo in considerazione situazioni locali, regionali e settoriali che potranno tornare in attività, pur se con adeguate misure di protezione", ha affermato Doria in una conferenza stampa. In Brasile si contano 43.079 casi di contagio da Covid-19 e 2.741 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. La maggior parte dei casi, 15.385, sono stati registrati nello stato di San Paolo, dove si registrano anche 1.093 morti. (Res)