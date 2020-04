Business news: Brasile, governo inietterà 855 milioni di euro nel settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del turismo brasiliano, Marcelo Alvaro Antonio, ha dichiarato che il governo garantirà fondi per almeno 855 milioni di euro in prestiti alle aziende del settore turistico colpite dalla crisi generata dalla pandemia di coronavirus. Lo stanziamento andrà a rafforzare la liquidità del fondo turistico generale del paese (Fungetur) per favorire l'apertura di nuove linee di credito a tasso agevolato. "So che molti imprenditori turistici non stiano riuscendo ad ottenere prestiti", ha detto Alvaro Antonio. "In questo moto garantiremo che la Fungetur possa aiutare ogni singolo microimprenditore, oltre che le aziende più grandi, a contrastare la crisi generata dalla pandemia", ha detto il ministro. (Res)