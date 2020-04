Business news: Usa, rinnovate licenze per cinque compagnie petrolifere in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rinnovato fino al 1 dicembre la licenza che permette a cinque compagnie energetiche di mantenere le operazioni in Venezuela, nonostante le sanzioni imposte alla Pdvsa (Petroleos de venezuela). Il provvedimento, che interessa tra le altre anche la Chevron, era stato già rinnovato diverse volte, l'ultima delle quali scadeva martedì. Oltre un anno fa il governo Usa di Donald Trump aveva imposto sanzioni alla compagnia petrolifera venezuelana per aumentare la pressione sul presidente Nicolas Maduro. Di fatto sono congelati tutti gli asset della Pdvsa, che controlla la maggior parte delle entrate fiscali venezuelane, sotto la giurisdizione Usa. Chevron opera in Venezuela da quasi cento anni e ha circa 300 impiegati diretti nel paese. Le sue joint venture con la compagnia petrolifera statale Pdvsa supportano circa 8.800 persone. Oltre a Chevron, il decreto del Tesoro comprende anche le attività di Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes e Weatherford International. (Res)