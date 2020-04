Business news: Argentina, crisi del debito, Buenos Aires rinvia pagamento scadenza per 500 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha comunicato di volersi avvalere del periodo di grazia di 30 giorni per il pagamento dei 500 milioni di dollari relativi agli interessi dei bond Global 2021, 2026 e 2024. La decisione, presa allo scadere dei termini di pagamento accordati, si inquadra nel contesto della trattativa con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione del debito estero sotto legislazione straniera. "In linea con l'offerta di ristrutturazione formalizzata ieri i cui termini scadono l'8 di maggio (...) l'Argentina ha deciso di avvalersi del periodo di grazia", si legge nella nota emessa dal ministero dell'Economia. "L'Argentina ribadisce la sua volontà di pagamento nonostante il gravissimo contesto internazionale generato dalla pandemia del Covid-19 e punta ad arrivare ad ottenere un profilo di pagamenti sostenibile nel rispetto dei contratti esistenti", prosegue quindi il comunicato. (Res)