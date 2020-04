Coronavirus: Conte, valuteremo se ci sono condizioni per consentire conclusione campionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla riapertura dei campionati di calcio, ha anticipato che il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora "lavorerà intensamente con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e con tutte le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte è stato già definito per la ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio e la ripresa dell'attività di squadra dal 18". Poi, ha aggiunto il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi, "valuteremo se ci sono le condizioni per consentire la conclusione dei campionati. Del resto io stesso sono un appassionato di calcio e all'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, ma ci siamo trovati in questa emergenza e credo", ha concluso Conte, "che anche i tifosi più accaniti abbiano compreso che non avevamo una possibilità alternativa". (Rin)