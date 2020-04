Coronavirus: fonti Lega, delusione e sconcerto per conferenza stampa Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della Lega esprimono, in merito alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "delusione e sconcerto, dal governo nessuna risposta. Gli italiani chiedono certezze, negli altri Paesi europei tutto questo c’è, in Italia no. Imprenditori, artigiani e commercianti sono pronti a riaprire subito in sicurezza", continuano le fonti, "ritardi e incertezze faranno chiudere migliaia di aziende e perdere milioni di posti di lavoro. Senza contare il nulla a favore delle famiglie con figli. Un mese e dieci task force per non decidere nulla, sconcertante". (Rin)