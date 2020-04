Coronavirus: Conte, senza precedenti 11 milioni prestazioni assistenziali inclusa cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un sforzo "fin qui straordinario" tra gennaio e marzo l'Inps "ha raccolto 9.000 domande in più per il Reddito di cittadinanza" e "337.000 domande per congedi familiari". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi sulla fase due dell'emergenza coronavirus. Il premier si è poi scusato "personalmente" con chi ancora attende il bonus di 600 euro. "Stiamo parlando - ha aggiunto - di 11 milioni di domande di prestazioni assistenziali compresa la cassa integrazione", una mole "senza precedenti" che in precedenza veniva "trattata dall'Inps in cinque anni". Il capo del governo infine ha sollecitato "il contributo delle Regioni", alcune delle quali "devono affrettarsi a far pervenire i flussi". (Rin)