- Dal 4 maggio e fino al 18 maggio restano in campo le misure sugli spostamenti, e dunque le motivazioni consentite finora. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi sulla fase due dell'emergenza coronavirus per poi annunciare: "Aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti". (Rin)