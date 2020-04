Coronavirus: Conte, programmare progressivo rallentamento chiusure per far ripartire Paese in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, occorre "programmare un progressivo rallentamento del lockdown per far ripartire in sicurezza il paese". In conferenza stampa a palazzo Chigi, il premier ha aggiunto: "Ora pensiamo alla fase due. Alla fase 3 ci si arriverà se ci fossero contagi zero. Anche i membri della comunità scientifica - ha concluso il capo dell'esecutivo - non saprebbero dirci quando ci sarà l'uscita definitiva dall'emergenza". (Rin)