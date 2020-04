Coronavirus: Conte, no a rabbia e risentimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato: "Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, lo sarà anche nei prossimi mesi. Potremmo affidarci al risentimento, alla rabbia e prendercela con chiunque ci capiti a tiro, con i familiari, l'Europa, il governo, i politici, la stampa. Oppure", ha concluso il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi, "potremmo operare un'altra scelta: scacciare via la rabbia e pensare a cosa ciascuno può fare per consentire una ripresa rapida". (Rin)