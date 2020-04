Coronavirus: Conte su fase 2, non ci dimenticheremo del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato come l'esecutivo non dimenticherà "settori come turismo. Stiamo parlando di un settore che, con l'indotto, rappresenta il 13-14 per cento del Prodotto interno lordo", ha spiegato il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Non li lasceremo soli, è un comparto che avrà bisogno di un robusto sostegno economico da parte del governo", ha concluso Conte. (Rin)