Business news: Paraguay, Fmi stanzia credito immediato da 274 milioni di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato uno stanziamento immediato di 274 milioni di dollari in favore del Paraguay, per consentire al paese di fare forte all’emergenza coronavirus. Le risorse, si legge in un comunicato diffuso dall’Fmi, “aiuteranno a soddisfare le necessità urgenti della bilancia dei pagamenti derivate dallo scoppio della pandemia di Covid-19, a preservare le risorse necessarie per le spese sanitarie e le spese di sicurezza sociale”. Secondo le stime dell’istituto finanziario a causa dell'epidemia l'economia del Paraguay subirà una contrazione dell’1 per cento nel 2020. (Res)