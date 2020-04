Business news: Messico, Fitch, contrazione del 6,6 per cento dell’economia nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating internazionale Fitch prevede una contrazione dell’economia del Messico pari al 6,6 per cento nel 2020 e una ripresa con un Pil in crescita di 2,8 punti percentuali il prossimo anno. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’agenzia sullo stato dell’economia mondiale, pubblicato nel pieno dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. I dati di Fitch prendono in considerazione anche il tasso d’inflazione (3,5 per cento sia quest’anno che il prossimo) e i tassi d’interesse (al 5 per cento nel 2020 e 5,25 per cento nel 2021). A pesare sul crollo del prodotto interno lordo quest’anno è in particolare il forte calo della spesa per i consumi (-6,7 per cento) e degli investimenti fissi (-13 per cento). (Res)