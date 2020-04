Coronavirus: Conte su fase due, maggior coordinamento con Regioni, per criticità chiuderemo rubinetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che per la fase due dell'emergenza coronavirus l'intento del governo è quello di "tenere la situazione sotto controllo" in particolare con le "Regioni, con le quali la collaborazione dovrà essere più integrata rispetto al passato" sulle informazioni sanitarie relative ai loro territori al fine di elaborare soluzioni di situazioni critiche. A tre giorni dal decreto, "il ministro della Salute indicherà le soglie sentinella per intervenire su situazioni critiche circoscritte territorialmente e chiudere i rubinetti". Il premier lo ha detto nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi. (Rin)