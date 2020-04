Coronavirus: Conte, da comparto scuola grandissima resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "la scuola è un capitolo importante. Avremo ragionevolmente le aule chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. E' molto complicato", ha spiegato il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi, "far convivere il diritto all’istruzione con quello alla salute. C’è il rischio elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento della curva del contagio. Gli esperti - ha continuato il capo dell'esecutivo - dicono che potremmo avere una nuova esplosione nel giro di due settimane, non possiamo permettercelo. Devo ringraziare tutto il comparto della scuola", ha concluso Conte, "che sta dimostrando un grandissima resilienza". (Rin)