© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito all'autocertificazione presente anche nella fase 2 dell'emergenza coronavirus ha avvertito: "Non possiamo permetterci di dire 'si esce liberamente', non è un libera tutti. Ci rendiamo contro che questo è un regime restrittivo, molto pesante, ma ci deve essere sempre un motivo per spostarsi". Il premier ha parlato in conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)