Italia-Germania: ambasciatore a Berlino Mattiolo, grati a Berlino per aiuti contro crisi

- L'Italia è grata alla Germania per “ogni aiuto” contro la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, in particolare per gli sforzi “volti a salvare più persone possibili” accogliendo nei propri ospedali italiani contagiati dal Sars-Cov2 e in gravi condizioni. È quanto affermato dall'ambasciatore d'Italia e Berlino, Luigi Mattiolo, nel corso di un'intervista rilasciata oggi all'emittente televisiva tedesca “Zdf”. Il diplomatico è intervenuto sulla “delusione iniziale” dell'opinione pubblica italiana per le posizioni assunte dalla Germania nella crisi, alimentata da alcuni mezzi di informazione che hanno criticato duramente il paese. Secondo Mattiolo, “l'impressione iniziale che la Germania trovi difficile comprendere come la dimensione della risposta europea debba corrispondere all'entità della crisi ha ovviamente causato una certa delusione” in Italia. L'ambasciatore ha, quindi, notato come sui mezzi di informazione italiani vi siano state “alcune parole forti” contro la Germania e i tedeschi. A tal riguardo, Mattiolo ha evidenziato: “Vorrei dire che queste affermazioni, alcune delle quali molto negative, non erano in alcun modo rappresentative dell'intero popolo italiano”. Il diplomatico ha proseguito: “Io stesso ho ricevuto centinaia di espressioni di solidarietà negli ultimi giorni”. Soltanto alcuni messaggi avevano un contenuto di odio. Mattiolo ha, infine, dichiarato: “L'Italia è grata per qualsiasi aiuto dalla Germania, soprattutto per i grandi sforzi volti a salvare quante più persone possibile. Il ponte aereo organizzato con il supporto della Luftwaffe per trasferire 44 pazienti in condizioni critiche dalla Lombardia agli ospedali tedeschi, credo, passerà alla storia”. (Geb)