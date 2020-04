Coronavirus: Fd'I, su vicenda hotel Capannelle residenti esasperati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Domenico Carlone capogruppo nel VII Municipio e Maria Grazia Cacciamani coordinatrice di Fd'I nel VII Municipio, in una nota congiunta dichiarano: "Quando alcuni giorni fa abbiamo dato voce con misura e senso di responsabilità alle legittime preoccupazioni dei residenti di Statuario per i troppi interrogativi in merito al centro Covid istituito presso l'Hotel Capannelle dove sono presenti anche persone provenienti dall'occupazione del Selam Palace, esponenti del Pd a tutti i livelli istituzionali hanno attaccato in modo isterico e ripetuto il nostro vicepresidente del Consiglio del Municipio VII Fulvio Giuliano e tutta Fdi". "Quanto avvenuto la notte scorsa, con tumulti e proteste all'interno dell'albergo conferma che la situazione - aggiungono - è meno sotto controllo di quanto non si voglia far credere. Evidentemente il sito scelto non è idoneo perché troppo vicino alle residenze, in ogni caso le autorità competenti a partire dalla Regione devono garantire informazioni molto più chiare e adeguata vigilanza che possa garantire che nessun soggetto sottoposto a quarantena esca dalla struttura. Cosa ne pensano gli esponenti del Pd? È sempre tutto a posto?". (Com)