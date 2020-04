Guatemala: coronavirus, presidente minaccia di chiusura mercati che non rispettano regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guatemala ha registrato ieri 43 nuovi casi di coronavirus, che hanno fatto salire il totale a 473. Le vittime sono 13 e i pazienti guariti 45. Lo ha riferito in un messaggio televisivo il presidente, Alejandro Giammattei, che ha assunto la guida della comunicazione nell’emergenza sanitaria. Il capo di Stato ha detto anche che sono stati effettuati 517 test nelle precedenti 24 ore in cinque laboratori autorizzati e che la prossima settimana dovrebbe aprire l’ospedale Covid-19 in costruzione a Peten. Riguardo alle misure di contenimento, il leader ha avvertito che si sta entrando in una settimana cruciale e ha minacciato di chiusura i mercati che non rispetteranno le regole anti-assembramento. Inoltre, ha raccomandato di indossare la mascherina e di rispettare le norme igieniche. Il paese, dove il 70 per cento della popolazione attiva lavora nell’economia informale, ha imposto il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali il 16 marzo. Dal 19 aprile a oggi il blocco è stato allentato, ma con un coprifuoco dalle 18 alle 4 e un freno all’ingresso di stranieri e ai movimenti interprovinciali.(Mec)