Coronavirus: terminata cabina di regia governo-Enti locali per fase 2

- E' terminata la riunione in videoconferenza della cabina di regia tra governo ed Enti locali per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. All'incontro hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e quello della Salute, Roberto Speranza. Presenti il presidente della conferenza Stato-Regioni e governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, i governatori di Lombardia e Sicilia, Attilio Fontana e Nello Musumeci, il sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Antonio Decaro, il primo cittadino di Roma Virginia Raggi, il presidente dell'Unione delle province italiane (Upi) Michele De Pascale. Alle 20.20 è fissata la conferenza stampa del premier, in diretta da palazzo Chigi. (Rin)