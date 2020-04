Sociale: Liberare Roma, "la nostra fase 2" decine di realtà solidali a confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di realtà associative da tutti i quartieri della città "stanno partecipando all'assemblea pubblica digitale promossa da Liberare Roma, per uscire dalla Città del sospetto e della delazione e proiettare Roma verso la fase 2 come città solidale e che sa guardare al futuro con la speranza e non con la paura". È quanto si legge, in una nota. "L'assemblea - aperta da Amedeo Ciaccheri, portavoce di Liberare Roma e presidente del Municipio Roma VIII - ha lasciato poi spazio ai partecipanti, rappresentanti di associazioni, realtà sociali e sindacali, e esponenti politici istituzionali e del mondo dell'informazione. Una assemblea bella, varia e partecipata, per abbozzare quel coordinamento delle realtà solidali sopperendo alle mancanze del Campidoglio".(Com)