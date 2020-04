© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 27 aprile, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 6.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2659m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: contesto variabile, con Sole alternato a nubi irregolari e accompagnate da qualche piovasco sparso sulle zone montuose e adiacenti ad esse, soprattutto nel pomeriggio-sera. Molte nubi anche in Liguria, specie sulla Riviera centrale. Clima gradevole, poche le variazioni termiche. Molto umido in riviera ligure. Venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)