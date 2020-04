Ue: Lollobrigida (Fd'I), chi ci chiede di fidarci dell'Europa non è in buona fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha detto al Tg1 che "chi ci chiede di fidarci della stessa Europa che ci ha lasciati soli non può essere in buona fede. Il Meccanismo europeo di stabilità non è la soluzione. Abbiamo chiesto al Parlamento", ha continuato il deputato, "di impegnare il governo a non utilizzare in nessun caso questo strumento, ma il voto contrario del Movimento cinque stelle non lo ha permesso". (Rin)