Coronavirus: presidente Municipio III, ad ateneo Salesiano negativi test personale esterno

- La presenza di persone contagiate all'interno dell'Ateneo Salesiano "ha comprensibilmente alzato il livello di preoccupazione dei cittadini. Tuttavia, la Asl con cui siamo direttamente in contatto e con la quale siamo in sintonia d'intenti, ci ha fornito informazioni puntuali". È quanto dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo. "I positivi, del tutto asintomatici, sono stati confinati in una zona specifica della foresteria del Campus - spiega Caudo - azzerando completamente ogni forma di contatto con tutti gli altri individui. Il personale esterno, risultato negativo al test, è stato posto in quarantena presso la propria abitazione. Pertanto il rischio di contagio e di diffusione del virus alla popolazione esterna è estremamente basso, secondo quanto confermato dal Dott. Di Rosa, Direttore del Sisp Asl Roma 1. Per una gestione in piena trasparenza e efficiente di questa situazione è però fondamentale che le informazioni siano date in maniera tempestiva, sistematica e certa. Questo è quanto ci siamo impegnati a garantire in raccordo con la Asl". "Entro domani si completeranno i tamponi delle persone presenti all'interno della struttura e potremo avere il quadro completo della situazione. Si stima potranno esserci circa una trentina di casi positivi - conclude il presidente del Municipio Roma III - tutti asintomatici, che dovrebbero essere portati negli alberghi dedicati e quindi allontanati dal Campus. Ringrazio Enrico Di Rosa, Edoardo Turi, direttore del Distretto3 della Asl Roma 1, Alessio D'amato, assessore alla Sanità e all'integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio e Angelo Tanese, direttore generale della Asl Roma 1 per la collaborazione manifestata in queste ore al fine di mettere in sicurezza la salute di tutti". (Com)