Coronavirus: Bonaccini, su riaperture accolta la nostra proposta, passo avanti importante

- Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commenta l'esito della cabina di regia con il governo di oggi pomeriggio sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Mentre si profilano le linee guida nazionali e il quadro complessivo che permetteranno una prima, importante fase di ripartenza dal prossimo 4 maggio", afferma il presidente della conferenza Stato- Regioni, "viene accolta la nostra proposta, che qui avevamo condiviso con tutte le parti sociali nel Patto per il lavoro regionale, e che come Emilia-Romagna avevamo poi avanzato al governo, anche a nome delle altre Regioni. Cioè, la possibilità di far ripartire anche prima due settori - le filiere a maggior valenza internazionale e le costruzioni, riferite alle opere pubbliche - e di farlo attraverso comunicazioni alle Prefetture. Sia chiaro - prosegue Bonaccini - non siamo in presenza di alcun via libera generalizzato e incondizionato. L’azione di contrasto al contagio prosegue e deve proseguire, ma nel frattempo creiamo le condizioni sicure per ripartire gradualmente, con l’intero sistema socioeconomico regionale che si fa garante del rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela di lavoratrici e lavoratori. Certo", conclude il presidente della Regione, "siamo di fronte a un passo avanti importante, al quale siamo arrivati facendo gioco di squadra". (Com)