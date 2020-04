Argentina: Solà, paese resta nel Mercosur ma non è il momento per accordi di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e del commercio internazionale dell’Argentina, Felipe Solà, ha chiarito che il paese “resta nel Mercosur”, il mercato comune dell’America meridionale. L’esponente del governo di Alberto Fernandez lo ha precisato in una serie di tweet, all’indomani dell’annuncio da parte della presidenza paraguaiana del ritiro di Buenos Aires dai negoziati commerciali in corso a causa dei problemi economici interni. “Coloro che chiedono accordi di libero scambio del Mercosur con altri paesi non riescono a evidenziare un solo vantaggio per il lavoro argentino. La loro posizione è ideologica: il libero scambio sarà sempre migliore per definizione”, ha premesso Solà. “La maggior parte della nostra industria, dei nostri servizi e dei nostri posti di lavoro deve affrontare una grande incertezza riguardo al mondo che avremo. È questo il momento di accettare un’accelerazione degli accordi di libero scambio? Con quali conseguenze?”, ha domandato il ministro. (segue) (Abu)