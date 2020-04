Ue: ambasciatore a Berlino Mattiolo, contro crisi definire "dimensioni e tempi" Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, si tratta di definire “le dimensioni e la tempistica del Recovery fund”, approvato al Consiglio europeo del 23 aprile scorso. È quanto affermato dall'ambasciatore d'Italia e Berlino, Luigi Mattiolo, nel corso di un'intervista rilasciata questa sera all'emittente televisiva tedesca “Zdf”. Mattiolo ha aggiunto: “Se guardo agli aiuti che la Germania ha mobilitato in risposta alla crisi, vedo che qui sono stati resi disponibili circa 1.200 miliardi di euro”. Come evidenziato dal diplomatico, tale ammontare è pari al 35 per cento del Pil della Germania e “sette volte di più della somma che l'Italia può raccogliere”. (Geb)