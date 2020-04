Libia: il governo “orientale” di Bengasi accoglie con favore l'operazione europea “Irini” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'accusa, Fenech aveva stipulato un accordo contrattuale con una società degli Emirati Arabi Uniti per il trasferimento di personale in entrata e in uscita dalla Libia, presumibilmente senza l'autorizzazione delle autorità competenti. Il sovrintendente della polizia George Cremona, responsabile dell'unità antiterrorismo, ha affermato che si sta indagando anche per possibile riciclaggio di denaro. Intanto i beni e i conti di Fenech sono stati congelati. Il 41enne maltese asserisce di essere stato ingaggiato per una missione di “evacuazione di emergenza”, ma gli inquirenti ritengono molto più probabile che i gommoni siano stati utilizzati per trasportare mercenari e armi in Libia. (segue) (Bel)