Libia: il governo “orientale” di Bengasi accoglie con favore l'operazione europea “Irini” (6)

- Uno dei due gommoni, secondo “Times of Malta”, è stato abbandonato in mare dopo un’avaria ai motori. Gli investigatori hanno stabilito che le imbarcazioni appartenevano a Standard Charterers, una società di noleggio navi con sede a Malta. Standard Charters fa parte di una rete di società della Unified Global Services Group, di proprietà di Fenech. Quest’ultimo è titolare anche della Fieldsports, società di commercio armi che fornisce attrezzature militari e tattiche al miglior offerente. Una delle compagnie di Fenech ha collaborato in passato con l’ex ufficiale dei Navy Seal statunitensi Erik Prince, fondatore della compagnia militare privata Blackwater, ora chiamata Academi, per la quale ha prodotto e venduto munizioni. Un rapporto del 2007 del Parlamento europeo ha scoperto che all'epoca Malta era una delle basi operative della Blackwater. (Bel)