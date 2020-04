Coronavirus: M5s, Cura Italia non è svuota carceri, richiesti atti magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Antimafia e Giustizia prendono posizione sul tema delle scarcerazioni ai tempi del coronavirus e definiscono "vergognosa la propaganda con la quale si sostiene che il Cura Italia faccia uscire mafiosi dal carcere: le decisioni assunte in questo periodo sono state adottate dai giudici su leggi già esistenti". I parlamentari aggiungono: "Nel rispetto della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione repubblicana, ma anche in adempimento delle rispettive responsabilità, abbiamo richiesto di acquisire tutti i provvedimenti sulle scarcerazioni, la convocazione urgente della commissione Antimafia per esaminare tali atti: intendiamo svolgere fino in fondo il nostro ruolo di inchiesta e vigilanza. Anche dal ministro Bonafede abbiamo avuto garanzie di aver attivato gli ispettori ministeriali per le verifiche dovute sulle scarcerazioni". Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: "Sul piano legislativo, da tempo siamo impegnati su una riforma per aumentare collegialità e uniformità in queste decisioni, coinvolgendo in maniera strutturale la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo (Dna) e le Direzioni distrettuali antimafia (Dda) sul territorio, per i pareri su tutte le decisioni relative alle istanze di scarcerazione avanzate dai detenuti per reati di mafia. Quanto accaduto", concludono i parlamentari del Movimento cinque stelle, "sarà motivo per tutte le forze politiche di non contrastare l'esame della nostra proposta". (Com)