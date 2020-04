Coronavirus: Pd Capannelle, bene chiarezza Regione su fine quarantene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là di ritardi conclamati di Roma Capitale e su cui evitiamo polemiche, ringraziamo la Regione Lazio e la Asl Rm2 per aver mantenuto gli impegni presi con il quartiere Statuario: le prime quarantene sono finite e, come da procedura, gli ospiti dell'Hotel Capannelle possono tornare nelle loro dimore". È quanto si legge, in una nota, della sezione del Pd di Capannelle. "Una prova di verità e serietà - spiega il comunicato - che sgonfia il clima scientificamente alimentato nel quartiere e che tanto ha diviso la popolazione. Un grazie particolare va agli operatori sanitari e alle forze di polizia che, in questi giorni, hanno garantito con grande sforzo e pazienza il rispetto delle regole e quindi la tutela di tutta la comunità. Auspichiamo per il futuro una collaborazione maggiore con la Regione Lazio da parte di Roma Capitale e del Municipio. In questa difficile fase non ha certo aiutato aver alimentato con tanti "non so" un clima di costante conflittualità e preoccupazione. Solo insieme e nel rispetto delle difficoltà di tante famiglie, si può restituire serenità alla popolazione e fiducia nelle Istituzioni. ln una fase così difficile e tormentata per tutti, pensiamo che la collaborazione costante e l'unità siano elementi indispensabili per garantire il bene comune". (Com)