Germania-Cina: fonti stampa, Pechino avrebbe chiesto a Berlino di elogiare la gestione cinese della pandemia

- Diplomatici cinesi avrebbero chiesto ai funzionari tedeschi di valutare positivamente in pubblico la gestione della pandemia di coronavirus da parte di Pechino. È quanto riportato oggi dal settimanale domenicale “Welt am Sonntag”, secondo cui il ministero degli Esteri tedesco avrebbe risposto negativamente alla richiesta cinese. Secondo quanto riferito, il governo di Berlino avrebbe affermato di aver chiarito alla Cina che “la trasparenza ha un ruolo centrale in una lotta efficace contro la pandemia”. Secondo le stesse fonti citate da “Welt am Sonntag”, all'inizio di aprile l'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione credeva che Pechino stesse conducendo una campagna di propaganda per mettere in dubbio la convinzione che il coronavirus avesse origine in Cina. L'ambasciata cinese a Berlino, da parte sua, ha respinto le affermazioni definendole "false" e "irresponsabili". (Geb)