Coronavirus: Algeria, sei nuovi decessi e 126 contagi nelle ultime 24 ore

- L'Algeria ha registrato sei nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando a 425 il totale delle vittime. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, altri 126 nuovi contagi sono stati registrati nello stesso periodo. Sale così a 3.382 il numero totale dei casi nel paese nordafricano. Le persone guarite dalla Covid-19 sono 1.508, di cui 29 nelle ultime 24 ore. Per contenere la pandemia di coronavirus, le autorità hanno predisposto la chiusura dei luoghi religiosi per tutto il mese di Ramadan la prima volta dall'indipendenza. Intanto l'eurodeputata belga Frédérique Ries ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea il 24 aprile "sulla situazione sanitaria nei campi di Tindouf, nel sud dell'Algeria, legata in particolare alla diffusione di Covid-19". La Ries ha chiesto alla Commissione europea se fosse "a conoscenza dell'allarmante situazione sanitaria nei campi di Tindouf e quali informazioni ha sulla diffusione di Covid-19 sul posto" e se "Bruxelles ha sollevato la questione alle autorità algerine". (Ala)