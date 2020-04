Coronavirus: in Lombardia 920 nuovi casi in 24 ore, calano i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 72.889 i casi di coronavirus in Lombardia, con un aumento di 920 nelle ultime 24 ore. Ieri era stato di 713, il giorno precedente di 1.091. Diminuiscono i decessi rispetto ai giorni precedenti: 56, contro i 163 di sabato e i 166 di venerdì. I ricoverati in terapia intensiva nella regione sono 706, 18 meno di ieri, quando la diminuzione era stata di 32. I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.481, 8 meno del giorno precedente, quando la diminuzione era stata di 302. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 10.857, ieri erano 12.642 e l'altro ieri 11.583. Lo rende noto la Regione Lombardia nel quotidiano bollettino di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia.(Rem)