Israele: l'ultraortodosso Litzman lascia la sanità e chiede il ministero degli alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute israeliano, l’ultra-ortodosso Yaacov Litzman, ha annunciato quest’oggi l’intenzione di lasciare l’incarico, chiedendo il portafoglio strategico degli Alloggi nei colloqui per la formazione del nuovo governo. "Dopo un decennio al ministero della Salute (...) e avvicinandomi alla creazione di un nuovo governo, ho deciso di non tornare al dicastero per la quarta volta. Preferisco trovare soluzioni alla mancanza di alloggi in Israele", ha detto Litzman in una nota. Il ministro - fortemente criticato per la gestione della Covid-19 - ha informato il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu della sua volontà di lasciare l’istituzione sanitaria per dirigere il dicastero degli alloggi. Il leader del partito ultraortodosso Giudaismo unito nella Torah è stato a capo del ministero della Salute dal 2015 al 2017 e di nuovo dal dicembre del 2019. In precedenza, ha ricoperto la carica di viceministro. "Sono orgoglioso del modo in cui il ministero della Sanità gestisce la crisi del coronavirus. Abbiamo preso importanti decisioni per il bene dei cittadini di Israele", ha affermato il ministro. (segue) (Res)