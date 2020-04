Israele: l'ultraortodosso Litzman lascia la sanità e chiede il ministero degli alloggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litzman, 71 anni, è stato però aspramente criticato per la gestione dell'epidemia, specialmente all'interno della comunità ultra-ortodossa, dove il virus ha colpito di più. Secondo un sondaggio di “Channel 13 News”, il 67 percento dei cittadini è insoddisfatto delle prestazioni di Litzman come ministro della Sanità. Israele ha annunciato il suo primo caso di coronavirus il 21 febbraio e da allora ha ufficialmente registrato oltre 15.000 casi, tra cui 199 decessi. Dopo 16 mesi di crisi politica e ben tre elezioni, il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu e il rivale centrista Benny Gantz hanno raggiunto un accordo per la formazione di un governo di unità e di emergenza nazionale per affrontare la pandemia. In base al patto fra i due, il partito di Litzman deve ottenere almeno un ministero di rilievo nel prossimo governo: va ricordato che il dossier delle abitazioni è una priorità per gli ultraortodossi, la cui alta crescita della popolazione richiede di continuo nuove sistemazioni. (Res)