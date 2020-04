Coronavirus: Protezione civile, tornano a salire gli attualmente positivi, 256 in più di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano a salire il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Sono infatti 106.103 le persone ancora contagiate, ovvero 256 persone in più di ieri. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il dato degli attualmente positivi è però influenzato dalla netta riduzione dei decessi su base quotidiana, 260 da ieri, e dalla diminuzione dei guariti, sempre su base quotidiana. Non cresce invece il numero dei casi da ieri, perché il totale è di 197.675 a cui vanno sottratte le 26.644 vittime e i 64.928 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è, dunque, di 2.324, comunque in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.357. (segue) (Rin)