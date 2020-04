Casa: Campidoglio, da domani al via domande per contributo straordinario affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani al via le domande per richiedere il contributo straordinario all'affitto 2020, rivolto alle famiglie in difficoltà economica in seguito all'emergenza Coronavirus. Potranno essere presentate fino a lunedì 18 maggio 2020. È quanto rende noto, in un comunicato, il Campidoglio. "In conformità dei requisiti indicati dal bando, che sarà pubblicato domani sul portale di Roma Capitale - si legge nella nota - sarà possibile richiedere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata che pubblica. L'ammontare del contributo non potrà superare il 40 per cento del costo di tre mensilità dell'anno 2020. Due le modalità previste per presentare le richieste di contributo: online e cartacea. Per la modalità online i cittadini interessati dovranno compilare la richiesta direttamente sul sito di Roma Capitale, allegando copia di un documento d'identità e un'autocertificazione firmata, disponibile online e presso le edicole aderenti. Tutti coloro che non sono in possesso di strumenti tecnologici o capacità informatiche potranno invece rivolgersi alla rete di oltre 120 edicole aderenti per ritirare il modulo di richiesta stampato. La domanda compilata e firmata, con allegata la copia di un documento d'identità, andrà poi consegnata in Municipio. Sia il modello per la domanda cartacea che quello dell'autocertificazione per la presentazione della richiesta online, quest'ultimo per chi ha una connessione internet ma non la possibilità di stampare, saranno disponibili nelle edicole a partire da lunedì 27 aprile. Tutte le informazioni, il bando, i requisiti per la richiesta del contributo straordinario all'affitto 2020, il link dove compilare la domanda online e l'elenco delle edicole saranno disponibili da domani sul portale di Roma Capitale", conclude il Campidoglio.(Com)