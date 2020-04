Coronavirus: l’Iran supera i 90 mila contagi, scendono i decessi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha superato quota 90.000 contagi da coronavirus, mentre i decessi giornalieri sono diminuiti ai livelli di marzo. Nelle ultime 24 ore, le autorità sanitarie di Teheran hanno registrato 1.153 nuove infezioni, portando il numero totale di casi confermati a 90.481. Nel frattempo, ha spiegato Kianouche Jahanpour, portavoce del ministero della Salute, sono stati registrati altri 60 decessi per il virus Sars-CoV-2, portando il bilancio delle vittime in Iran a 5.710 morti. Si tratta comunque del numero più basso di decessi giornalieri annunciato dal ministero dal 10 marzo scorso. L'Iran, che ha annunciato i primi casi di contagio a febbraio, è il paese più colpito dal nuovo coronavirus in Medio Oriente. Anche se il bilancio delle vittime giornaliero da polmonite virale è in "forte declino", Jahanpour ha esortato a continuare a rispettare le istruzioni sanitarie e le regole del distanziamento sociale. Dall'11 aprile, lo Stato ha autorizzato una riapertura graduale delle imprese e ha revocato le restrizioni ai viaggi all'interno del paese, una mossa che ha suscitato preoccupazione per un possibile nuovo picco epidemico. Scuole, università, moschee, santuari sciiti, cinema, stadi e altri luoghi di ritrovo rimangono comunque chiusi in tutta nella Repubblica islamica, dove ieri è peraltro iniziato il mese sacro del Ramadan. (Res)