Coronavirus: Russo-Occhiuto-D'Attis (FI), governo finanzia ripresa con soldi del Sud

- I deputati di Forza Italia Paolo Russo, Roberto Occhiuto e Mauro D'Attis affermano in una nota congiunta: "Dopo i 60 miliardi di euro mai giunti al Sud, il governo pensa di finanziare la fase 2 proprio con la sospensione del vincolo di destinazione alle regioni meridionali del 34 per cento di risorse relative agli investimenti ordinari che lo Stato effettua ogni anno. Un fatto gravissimo", proseguono i tre parlamentari, "che fa uscire allo scoperto questa classe dirigente: non solo l'Italia deve restare un Paese a due velocità, ma il Meridione è destinato a rallentare ulteriormente la propria corsa perché non ci saranno nemmeno le risorse spettanti per legge. Questo non è giusto e non è tollerabile. Il ministro del Sud riferisca subito in Parlamento". I deputati aggiungono: "Ci aspettiamo che il presidente della Camera Roberto Fico darà subito seguito alla richiesta sottoscritta dal gruppo di Forza Italia la settimana scorsa. Il governo esca allo scoperto e sveli i contenuti del documento riservato del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri che contiene le allarmanti soluzioni. Il vincolo del 34 per cento non solo non è stato mai applicato, con il risultato che al Sud mancano all'appello 60 miliardi, ma adesso viene addirittura sospeso. In questo modo", concludono Russo, Occhiuto e D'Attis, "il governo condona se stesso da una pesantissima evasione". (Com)