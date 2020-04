Aumentano gli attualmente positivi al Covid-19 in Italia ma i decessi calano a 260

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 64.928 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite 1808 persone, in lieve calo rispetto a ieri quando erano state 2.622.Sale invece a 26.644 il numero di vittime. Si tratta di 260 decessi in più rispetto a ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 415. Torna, poi, a salire il numero degli attualmente positivi. Sono infatti 106.103 le persone ancora contagiate, ovvero 256 persone in più di ieri. Il dato degli attualmente positivi è però influenzato dalla netta riduzione dei decessi su base quotidiana, 260 da ieri, e dalla diminuzione dei guariti, sempre su base quotidiana. Non cresce invece il numero dei casi da ieri, perché il totale è di 197.675 a cui vanno sottratte le 26.644 vittime e i 64.928 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è, dunque, di 2.324, comunque in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.357.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia-Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli-Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d’Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise.Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 106.103 contagiate dal coronavirus 21.372 sono ricoverati con sintomi, 161 in meno di ieri, 82.722 si trovano in isolamento domiciliare, e 2.009 in terapia intensiva, 93 in meno di ieri. Si tratta del ventiduesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.Per quanto concerne i tamponi, dall’inizio dell’emergenza ne sono stati effettuati 1.757.659. Si tratta di 46.916 tamponi da ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 65.387.(Rin)